市議員舒翠玲（右）指出，通路今開賣快篩試劑，1人限量1支且每個通路限量50支，1支要價180元，仍是大排長龍、供不應求。（陳夢茹攝）

桃園市議會9日由財政局、主計處舉行工作報告，近期疫情嚴峻，議題焦點仍圍繞在防疫、物資籌備上。國民黨團更召開記者會，高喊「給我免費快篩，其餘免談」，呼籲市府動用災害準備金、第2預備金及總預算移緩濟急，向市民每人發放5劑免費快篩試劑。

市議員黃婉如、褚春來、林政賢、陳美梅、詹江村、梁為超、舒翠玲盼財政局、主計處能籌款採購快篩試劑。黃婉如表示，今天各通路開賣，一早出門就看見大批排隊人龍，代表民眾很在乎自己的健康，呼籲市府正視問題，趕緊採購快篩。

舒翠玲指出，災害準備金有5.1億元，第2預備金共4億已核定9300萬元，仍有3億多，總預算1400億元減去800億元的人事費用等支出，若各單位預算能移出5％，約可有35億元，加總共有43億元可因應特殊狀況、災害應變，替全桃園市民購買每人5支快篩，以100元計算只需花12億元。

「人民像乞丐一樣卑微！」舒翠玲痛批，各大超商、萊爾富、屈臣氏、康是美等通路今開賣快篩試劑，1人限量1支，且每通路限量50支，1支要價180元，難道1個家庭裡只有1個人？另也建議考量小孩子戳鼻太痛苦，應增購唾液快篩試劑。

梁為超提及，警察、消防身處第一線的公務人員竟也要自行排隊買快篩，有基層人員因接觸確診者須居家隔離，但不但沒收到防疫關懷包，甚至連快篩試劑都沒有，直呼「市府的超前部署在哪？」質疑秘書處採購這麼多快篩試劑，難道都沒發給第一線公務人員。

副市長高安邦回應，由於學校涉及復課問題，快篩試劑需求量龐大，因此先前秘書處採購的4萬劑快篩已發給各級學校，但仍不足，市府會全力調配快篩試劑的配給，也會聯繫各局處討論採購事宜。

先前桃園市祕書處採購4萬劑快篩引起熱議，市長鄭文燦7日表示澄清沒有囤積，直指是議員不了解就影射、惡意扭曲，桃園市議會國民黨團反擊要求公開道歉。舒翠玲9日在市議會上提出動議，欲提供臉書上的影片做勘驗，比對市議會質詢備份影像，讓民眾看見真相。她說，可理解市長礙於顏面不能輕易道歉，但真相只有1個，就算是秘書處長說錯話也應向其咎責，而不是指控議員抹黑。