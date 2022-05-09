我國疫情嚴峻，時常面對第一線的交通從業人員，面臨快篩試劑不足的問題。交通部長王國材今（9）日表示，目前已申請採購逾10萬劑快篩試劑但還沒有收到。衛福部次長薛瑞元說，有憑據就會盡快撥快篩試劑。

立法院交委會9日邀請王國材就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

立委洪孟楷質疑，2020年中華郵政幫忙送口罩，2021年送三倍券、五倍券，今年送快篩，自己卻沒有快篩，每次都在當指揮中心的救火隊，王國材身為中華郵政的大家長，要不要幫他們叫屈？

對此，王國材說，交通部目前正申請10萬劑快篩試劑給中華郵政及港口、大眾運輸等交通部轄下事業單位，只是還沒收到。

洪孟楷轉質疑薛瑞元，希望衛福部「行行好」，趕緊撥快篩試劑給交通第一線同仁，薛則回應有憑據就會盡快撥快篩試劑。

王國材中場休息受訪時說，快篩現在的量確實不足，「交通部所屬共同供應契約快篩試劑」已於4月申請，涵蓋高公局、民航局、中華郵政、鐵道局、台鐵局、港務公司、氣象局、公路總局、航港局、桃機公司、觀光局等單位，合作11萬0395劑，採購單位包括亞培、泰博、寶齡富錦生技、醫優科技等。經費從紓困裡防疫物資預算支應。

另針對洪孟楷質疑，國內快篩試劑供不應求，部分返台國人自行攜帶快篩回台使用，但沒有規定一個人可以帶幾劑，有民眾陳情被要求只能帶180劑，薛瑞元答詢時坦言沒有掌握。