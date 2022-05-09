家用快篩試劑供不應求引發民怨，有民眾反映，國外親友想幫忙寄快篩回台，卻得先交2000元申請費用，質疑政府不知民間疾苦。衛福部次長石崇良今天在立院衛環委員會承諾，將研議簡化申請程序，供民眾少量自用更方便。

國民黨立委葉毓蘭質詢時指出，海外親友想寄家用快篩劑回台，或是回國順便帶回來，都規定不能收寄、不能進關，但現在維他命都可以自己帶，快篩也不是放到嘴巴裡，是否應放寬民眾更方便使用？

石崇良表示，由於快篩試劑是醫材，不是不能進來，而是採申請制，費用為2000元。他以去年「血氧機之亂」經驗為例，一人限帶一台，主要是確保不是用於販售，至於快篩是否可放寬民眾進口自用？他承諾「我們來研議一下」。

葉毓蘭詢問，目前規定自用申請以「6個月使用量」為限，現在快篩試劑使用需求大，有些人公司規定一個月驗3次，可以買540份嗎？石崇良表示，這是通用性規定，針對快篩試劑的合理範圍，以及如何讓民眾簡化程序，都會進一步研議。