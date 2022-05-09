快篩劑價格之亂，公平會主委李鎂9日指出，去年開放進口時，就有針對價格的調整與波動，是否有「聯合行為」進行瞭解與調查，而調查結果與進度，公平會指出，個別廠商的個別定價，並沒有聯合行為的事證。

立法院經濟委員會審查《公平法》相關條文，多位委員關切心快篩劑價格之亂，公平會指出，政府去年開放進口時就已立案調查，調查結果是個別廠商的價格都有差異，個別廠商的定價有所調整與波動，不是聯合行為。

公平會表示，調查發現個別廠商的價格，不是單一價格，且會因包裝不同而有不同價格，廠商個別的價格與波動，不涉及聯合行為，目前並沒有聯合行為的事證。

公平會還說，價格是否合理，不是《公平法》規範的範疇，5月6日快篩劑列為防疫物資後，如有哄抬價格事宜，就步及刑法，檢調會介入調查。李鎂進一步指出，對快篩劑的價格會持續關鍵，只要有合議聯合行為，會介入調查。