教育部日前宣布校園因應COVID-19防疫授課方式調整實施原則，並自8日起實施。8日母親節當天有民眾戴著雙層口罩前往關渡醫院採檢，採檢完身旁家人拿著酒精做清消。（鄧博仁攝）

快篩試劑嚴重不足問題，台北市副市長黃珊珊曾說，中央要與病毒共存至少要給基本武器，不然就跟棄守一樣，對此，新北市副市長劉和然回應，快篩試劑是這段時間民眾最關心問題，也是防疫政策推動的關鍵民，民怨最多就是買不到，當政府推動政策時，都會跟國人說政府已做好準備了，請相信政府但去年買口罩排隊、疫苗施打排隊、快篩劑還是排隊，民眾選擇相信政府，但卻連最基本需求都買不到，會漸漸喪失人民對政府的信任感。

劉和然說，沒有快篩試劑會影響政策推動節奏跟效率，因為政府規定快篩陽才可以到採檢站做PCR，但民眾卻買不到快篩劑；其次，中央目前僅開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類可作為快篩陽視同確診個案，市長希望能全面開放。第三，很多企業希望有快篩，讓員工能做好保護，但快篩試劑不足。

劉和然表示，有些民眾的工作地點環境複雜，希望回家前做好快篩讓家人安心，沒有快篩劑讓民眾不安。