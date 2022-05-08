地方怨快篩一劑難求 陳時中：沒限制地方自己買

北部疫情重災區快篩試劑一劑難求，許多民眾只能轉向南部親友求援，令全台亂象四起，連綠營執政的基隆市，市長林右昌7日也忍不住向中央開砲，直言目前快篩試劑實名制販售方式一定要改，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示不解，指出中央沒有限制地方自行購買快篩試劑，如有其他需要，地方「可自行購買」。

陳時中指出，5月4日時早已詢問各地方政府所需的快篩試劑數量，其中基隆市提報3萬劑，最後中央給予18萬劑，台北市則提報12萬劑，中央給予73萬500劑，這些數量都不會不夠，甚至高於全國平均值，請地方政府如有需求，應盡早向中央提報。

陳時中表示，快篩試劑是醫材，而醫材就有醫材的進口辦法，條文也規定得很清楚，只要符合國內EUA要求，去國外購買一定是合格的廠商，雖然現在中央徵用很多快篩試劑，但沒有限制進口跟買賣，任何地方政府只要符合法規，都可以逕行洽購。