基隆市政府觀銷處曾姿雯揭露現在試劑有行無市，根本買不到。（摘自曾姿雯臉書）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，日前詢問地方所需快篩試劑，基隆提報3萬，中央最後給予18萬，數量不會不夠。對此，基隆市政府觀銷處曾姿雯反駁，市府提的是20萬劑，另揭露現在試劑有行無市，根本買不到。

陳時中今日於記者會指出，中央沒有限制地方自行購買快篩試劑，如有其他需要「可自行購買」。他提及，5月4日時早已詢問各地方政府所需的快篩試劑數量，其中基隆市提報3萬劑，最後中央給予18萬劑，這些數量不會不夠，甚至高於全國平均值，請地方政府如有需求，應盡早向中央提報。

對此，曾姿雯回應，市府提的需求是20萬不是3萬，3萬劑根本不夠用，她提及，中央給的公費快篩主要是配發給居家隔離者、居家檢疫者，以及發生群聚事件時緊急疫調感控使用，而基隆疫情在全國最前線，防疫需求本來就在全國平均之上。

曾姿雯說，4月下旬已開始缺快篩試劑，至於地方「自行購買」之説，實際上是「有行無市」買不到，市府早在4月14日在共同供應平台上下訂購20萬劑，但廠商至今只出貨1萬劑，她坦言，這就是前線實際狀況。