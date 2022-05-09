基北喊公費快篩不足 陳時中冷回：那就把它報好來

快篩實名制供不應求引發民怨，基隆市長林右昌也喊話中央「實名制一定要改」。衛福部長陳時中今指出，截至昨晚，各縣市平均剩餘量是0.9％，代表快篩需求量高，但疫情熱區縣市北北基桃存貨都有超過1％，反觀南部縣市剩餘量都在0.5％上下，也有些地區剩餘量很高，連江縣剩餘量高達22％。

民進黨立委蘇巧慧今天在立院衛環委員會質詢衛福部長陳時中，為何連基隆市都喊快篩不足？陳時中回答，截至昨天晚上為止，全台平均剩餘量是0.9％，其中台北、新北、基隆、桃園存貨都超過1％，基隆市1.1％，新北和桃園1.2％，台北1.6％，而南部縣市剩餘量都只有0.5％上下，並沒有說疫情熱區剩餘量就比較少，而是比平均值還高一點，也有些地區很不緊，例如連江縣剩餘量是22％，金門剩餘量是2.8％，因為飛機配送下去比較多。

陳時中坦言，剩餘量0.9％代表快篩需求量高，存貨很緊，當然希望熱點配送多一點。他指出，目前快篩實名制徵用廠牌主要是用羅氏，本月可以供應5000萬劑，月中之後另外有4500萬的合約，提供到6月底；他估算，5月底前起碼有5000到6000萬劑 ，6月底前可供應9000萬劑。

民進黨立委邱泰源也替立委王美惠反映，嘉義市快篩實名制同樣有不足情形。陳時中表示，嘉義市醫療資源較多，參加實名制的藥局比較多，配送數量相對多，但庫存量僅0.4％，「現在還沒到滿足點，我想再過兩三天慢慢會到貨」，他估算屆時超過一半的家庭可以取得快篩試劑，請大家忍耐一下。