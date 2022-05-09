台南市1名宣稱股市大賺，常在網路上分享自己開著法拉利跑車的男子，涉嫌在網路開設股票代操社團吸金，吸引不少南部地區民眾投資，近來股市大跌，該位法拉利男竟消失避而不見，由於他的户籍設在台南市第四分局轄區，且在轄內設有2家公司，導致昨（8日）深夜出現上百名被害者趕往四分局報案，長長報案人龍圍繞在分局外蔚為奇觀，不明究裡的人還以為民眾到分局搶購快篩試劑，目前警方正積極偵辦中。

大批民眾加入股票代操社團，嫌犯避而不見後才驚覺自己受騙，紛紛擠在分局門口報案。（圖／警方提供）

據了解，該為法拉利男在line及社群開設一個股票代操社團，常在社群網站分享自己奢侈生活及法拉利跑車，由於獲利很高，委託代操群組人數快速增加，他按每人所投資的金額購買股票後，扣除些許的代操費，並將代操營利以現金或匯款方式發放，隨著台股狂跌，改成須先和他簽約2年，將本金將由他保管代操，2年內不得拿回本金，而代操盈利從每周發放改成每月或每季才發。

當時已有多數投資民眾開始懷疑是否遭到詐騙，陸續要求男子退回本金，卻遭到對方以各種理由拖延，最後捲款逃跑，被害人氣得報警，由於法拉利男戶籍設在台南第四分局轄內，且有2家公司也在轄內，因此瞬間湧入上百人到四分局報案，礙於報案人數眾多，警方要被害人推派代表，製作筆錄，詳細原因有待調查釐清。