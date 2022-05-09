萊爾富於今（9）日上午10點開賣家用快篩試劑，稍早已有部分門市出現排隊人潮，目前銷售近7成，有家用快篩需求的民眾，即日起，都可至萊爾富北北基桃逾700家有藥商執照許可門市購買，每日每店限量50劑的「亞培Panbio家用快篩試劑單入」（每劑180元，售完為止），每日每人限購一劑。