萊爾富開賣快篩試劑 不到2小時銷售快7成 12:072022/05/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快篩試劑開賣，超商現人潮(圖／萊爾富提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊爾富於今（9）日上午10點開賣家用快篩試劑，稍早已有部分門市出現排隊人潮，目前銷售近7成，有家用快篩需求的民眾，即日起，都可至萊爾富北北基桃逾700家有藥商執照許可門市購買，每日每店限量50劑的「亞培Panbio家用快篩試劑單入」（每劑180元，售完為止），每日每人限購一劑。 全聯383家門市明開賣亞培快篩 價格、數量一次看 上市櫃獲利增7成 台積電賺錢投資雙冠王 #萊爾富 #7成 #家用快篩試劑 #門市 #每日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫不打烊 亞太電信首創10分鐘申辦門號 19:002022/05/05 生活 超市母親節蛋糕 直接買免預購 04:102022/05/06 時尚消費 租屋簽約請慎選 市售租賃契約藏3成舊版 11:392022/05/09 財經 《類股》超商雙雄開賣快篩試劑 每劑180元 08:082022/05/09 財經 全聯北北基桃383家門市明早開賣快篩 每人限購1組 18:582022/05/08 生活 母親節碰上疫情爆發 北市餐廳內用掉到5成 18:052022/05/08 生活 訂單量增長至疫前水準 上海千餘家本地餐飲恢復線上營業 17:262022/05/08 兩岸 上市櫃企業獲利大增7成 台積電拿賺錢、投資雙冠王 21:242022/05/05 財經 快篩缺貨找到高登環球 國民黨轟指揮中心：請鬼拿藥單 14:222022/05/06 政治 亞培快篩10點開賣！4大超商、全聯等8大通路都買得到 1劑180元 08:162022/05/09 生活 星巴克中國Q2業績 跌逾兩成 04:102022/05/05 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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