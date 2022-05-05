市面上電信資費方案這麼多，你選擇的是哪一家業者呢？民眾在選擇電信方案時，除主要的考量因素電信費用外，申辦手續的難易度也是眾多因素之一。近期疫情再度升溫，許多民眾都會減少接觸機會，避免到電信門市辦理相關業務，為回應顧客需求，亞太電信新推出線上申辦門號服務，只要到巷口超商購卡驗證，用一杯咖啡的時間即可開通門號，除了方便、省時，且24小時隨時都能申辦外，更減少不必要的人群接觸，讓防疫不鬆懈！

除電信費用外，申辦流程的便利與否也是民眾選擇電信方案考量要素之一。(圖/中時新聞網攝)

【防疫意識抬頭影響臨櫃辦申辦意願 亞太電信推遠距申辦門號服務】

各家電信業者為爭取用戶，除不定期推出優惠方案，也力求在服務上創新。近期就有業者亞太電信因應疫情及消費者需求，和超商合作推出「超商購卡、快速開通」服務，大幅提升用戶體驗。

相較過去線上申辦門號，至少需要等待3-7個工作天，亞太電信優化申辦流程，簡化為：

1. 線上申辦

2. 數位驗證

3. 超商(全家/萊爾富)購買SIM卡完成開通

整個流程最快10分鐘內就可以完成，而且不必到電信門市辦理，大幅減少人群接觸的機會。

有民眾認為，因為電信費是每個月基本開銷，當然是越優惠越好，如果申辦地點離家近，當然會納入考量。也有人分享，家人近期有申辦門號需求，亞太電信與超商合作的新服務很方便，這樣就不用趕門市營業時間，只要到全家或萊爾富購卡驗證後開通門號就能使用，省時又便利。亞太電信首創電信業數位創新服務，其高便利性獲得網友一致好評，認為這項服務十分符合疫情影響下，消費者申辦門號的需求。

亞太電信新服務，10分鐘內即可完成門號開通，既方便又避免群聚。(圖/中時新聞網攝)

【亞太電信新資費方案選擇多元 符合各種族群需求】

亞太電信提供多元資費方案，用戶可依使用習慣及用量選擇188、288、338與388等方案，其中388資費方案不限網速吃到飽，網內通話免費，網外市話送70分鐘，超額使用則為每分鐘2元，相比其他業者均有優勢。

【辦門號不受門市營業時間限制 可望成未來趨勢】

有別以往申辦門號須前往門市領號碼牌辦理，除了較花時間外，又有多一層接觸染疫的風險，亞太電信現在於數位門市申辦，只需操作幾個步驟，再去附近超商購卡、線上開通門號即可，完全不受門市營業時間限制，未來將有機會成為申辦門號的新趨勢。

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