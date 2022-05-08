據澎湃新聞報導，從上海兩大外賣平台可以看到，上海目前已有1000餘家本地餐飲連鎖品牌恢復線上營業。其中，巴比饅頭、老盛昌、85度c、味多美、德克士、新旺茶餐廳等外賣日訂單量均快速增長至疫情前水準。

美團外賣介紹，知名餐飲品牌杏花樓在上海共有124家門店，截至5月7日已有14家恢復線上營業。「疫情前全部門店線上訂單量每天300單，現在僅14家門店就有600、700單，最高的一天近1000單。」杏花樓線上業務負責人表示，近日杏花樓線上銷量最高的品類是粽子。

另一家連鎖品牌掌上韓品也進入了保供白名單，在五一期間有6家門店恢復了線上營業，單店線上訂單量相較於疫情之前已翻倍，

多家餐飲品牌表示，恢復線上營業的門店員工均配合商場採取閉環管理，按管控要求做核酸、每日消殺，進行無接觸配餐。

美團外賣數據顯示，5月7日當天的飲品品類訂單量周增超1.5倍、甜點單量周增超3成，小吃品類交易商家數周增超7成。

從餓了麼看到，截至5月8日，針對市民用餐需求，其聯合上海定點保供的餐飲商家，以「社區團餐」方式，加大運力投入，目前該服務已經覆蓋近3500個社區。

據餓了麼介紹，全家便利店、羅森等商超類門店外賣營業率持續上升，整體超過半數恢復線上營業。其中，上線外賣的寵物、3c類小店數量超過疫情前。從美食外賣來看，火鍋、小吃燒烤類營業復甦較快。