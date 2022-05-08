台中慈濟醫院同仁在家透過全球連線一起參與浴佛。（台中慈濟醫院提供）

曹女士身體欠安，聽說臺中慈院有浴佛一早就搭公車前來祈請佛菩薩保佑。（台中慈濟醫院提供）

張先生在大廳浴佛台前浴佛，祝福全天下媽媽母親節快樂。（台中慈濟醫院提供）

疫情持續嚴峻，造成人心惶惶，台中慈濟醫院80位醫護同仁與全球18個國家地區，49個社區道場，8日上午7時一同浴佛，感念佛恩、親恩、眾生恩，祈求疫災消弭，人人健康平安。醫院單位同仁、家屬也同步在家中參與線上浴佛，在雲端聚集大愛共善。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，疫情籠罩下，台灣確診個案數增加速度非常快，人心不安可以想見，但不安並不能解決問題，要安才有定的力量，在跟全球同步浴佛時，最重要還是同步在能夠護生、愛生、愛地球的心跟行動上，疫情就變成學習轉換的轉機。

醫事室同仁黃雅珮雖然行動不便仍把握殊勝因緣參加浴佛，她說，疫情持續二年，希望一起圓滿並祈禱消弭災難讓大家平安，同時也祈禱祝福媽媽平平安安，全家都健康。由於沒有集眾浴佛，同仁家屬也分別在家透過全球連線浴佛，或運用線上浴佛參與殊勝的三節合一日，在雲端聚集善念，誠心發願齋戒茹素，疫情早日過去。

曹女士心臟不好，身體欠安，聽說台中慈濟醫院有浴佛，一早就搭公車來，想祈請佛菩薩保佑，到大廳卻遍尋不著浴佛地點，直到遇見到大廳佈置隨喜浴佛台的人文組同仁王玉仙，才知道因為疫情改了形式與地點，也等待浴佛台佈置好，在王玉仙引導下，安心浴佛，完成心願。

大雅張先生右腳因工作受傷導致蜂窩性組織炎，已住院1週。雖然住院，在病房仍然用手機在線上與全球慈濟人一起參與浴佛，結束線上浴佛，張先生再來到大廳，在同仁引導下，完成浴佛，他也感謝同仁的付出，讓他法喜充滿，也祝福全天下媽媽母親節快樂！

台中慈濟醫院指出，佛誕節、母親節、慈濟日三節合一，感念佛恩、親恩、眾生恩，期盼人人以虔誠心，為世界祈福；以感恩的心，為眾生祈安。人人做好防疫規範，保護自己健康，也保護人人健康。