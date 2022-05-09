指揮中心雖放寬居家隔離對象，不過企業防疫作戰絲毫不敢鬆懈，友嘉集團總裁朱志洋宣布，員工若與確診者接觸規定仍維持7加7舊制，一律給薪居家隔離。朱志洋表示，友嘉集團目前購入3千多劑快篩試劑，員工及眷屬採實名制購入1份5劑快篩試劑，也全數由公司出錢。

中央流行疫情指揮中心7日宣布，職埸辦公室同事確診，學校或同班同學確診，8日凌晨0時起，不需再居家隔離，改自主健康管理，快篩檢陰性可正常上班，只限同住家人確診者，才需居家隔離。不過機械業防疫絲毫不敢大意，尤其友嘉集團寧可付薪水讓員工居家隔離，也不願意稍有不注意，造成職場出現防疫破口。

朱志洋獲悉指揮中心鬆綁隔離規定後，7日緊急公告，通知集團各公司主管，朱志洋表示，希望考量同仁及家人之健康安全，尤其目前疫情嚴峻之下，要求各事業單位主管還是維持公司原有規定，如有同仁接觸到確診者，不論為在工作職場，或親友、同學、家人，或是因為小孩學校班上有人確診陪同小孩在家，請一律務必給薪居家隔離，請各事業單位主管務必遵守，不可有任何彈性處理。

朱志洋指出，友嘉集團旗下有公司是PCB行業的公司，雖然有主管向他反映，公司隔離防疫如果維持舊制7加7規定，會造成產能減少，他認為，即使產能減少一半，還是要堅守原本防疫政策，不可以鬆懈。

朱志洋指出，友嘉集團從4月20日起，透過4個管道購入3千多劑快篩試劑，預計本週至5月中陸續到貨，到貨後，先分發一部分給每家關係企業。他身為台灣上市櫃協會理事長，目前正向政府爭取專案申請，由國外採購快篩劑，一旦核准，也會從國外大量進口，提供給會員廠商、企業員工及家人使用，解決當前買不到快篩劑的問題。

朱志洋強調，政府最近實施快篩試劑實名制，每人限購1份5劑快篩試劑，友嘉集團全額支付員工及眷屬購買實名制快篩試劑費用，讓員工及眷屬留用。

朱志洋表示，雙北市是這波疫情重災區，友嘉集團雙北公司全面實施居家上班，其他縣市公司採取分流上班，取消實體會議，一律改為視訊或電話會議，即使在辦公司也不能交談，一律改為電話聯繫，工廠現場人員也改為留在座位分流用餐，前後左右不能同時進食，避免染疫的風險。