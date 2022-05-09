「快篩之亂」，已成為最近台灣最引民怨的慘事了，民眾漏夜排隊，既有群聚感染的憂懼，又有買都買不到的憤怒，身心俱疲，眼看著確診人數居高不下，人人自危，可政府猶然以淡漠視之，根本不能苦民所苦，陳時中所說的，「我為什麼要去排隊」，就充分顯示了其倨傲而冷漠的態度。

陳時中整天高喊著「超前部署」的口號，以前期防疫的僥倖當成政績，omicron的可怕，明明香港、上海已有前車之鑑了，可直到台灣確診人數早就都已「超英趕美」，高居全球第二了，可連最起碼的「快篩」都未有準備，真讓人不明白這叫什麼「超前部署」。

蔡英文宣稱在五月底前可輸入一億劑快篩，陳時中則說六月中可進口6000萬劑，數目相互牴觸，可信與否，姑置不論，但其高高在上的姿態，卻儼然認為這是民眾應該涕泣歡呼的「德政」，殊不知，台灣疫情之所以發展到如是不堪的地步，就是他們的「德政」所造成的。

未及防範於事發之前，已是重大施政的怠惰，這也就罷了，亡羊補牢，也還算能補其過，可竟然將快篩劑居為奇貨，「以疫謀財」，圖利一些綠友友的廠商，連聲譽不佳、資本不足、醫材不熟的小吃店、遊戲公司，都可以被邀集前來投標，事關百姓生命之安危，還膽敢如此作為，且又百般狡辯，這不是「殘民以自肥」嗎？

猶有甚者，政府將所有的快篩劑全盤掌控在手，依顏色發給各縣市，明顯不公，普通人一劑難求，而綠營立委竟可以透過特殊管道「捐贈」出來，為其選舉市長之路先作鋪墊，這簡直就是「以疫謀政」，妄圖藉疫情來助選了，是可忍，又孰不可忍。

目前快篩劑奇缺，民眾排隊苦候，想買也買不到，無奈只能到一些超商、藥市購買昂貴的篩劑，可卻仍有多重限制。好不容易在民眾強烈反彈之下，今日決定開放國人可以從外國寄送快篩劑回台，以解燃眉之急。但說也奇怪，今天是5月9日，卻需等到6月底才加以開放，推遲整整一個半月之久，難道是在維護一些經銷商的利益嗎？這不是莊子所嘲諷的，屆時百姓只好陳屍在「枯魚之肆」嗎？

當今的政府，緊縮言論，凡有不利於其政黨的訊息，皆一律誣指為「假消息」，動用行政權威脅恐嚇；再不然就是勾結平台、發動網軍，封鎖言論、火爆圍剿，鋪天蓋地的帽子，不由分說地就套在異議者、抗議者的頭上，網軍可以肆虐到這種地步，台灣究竟成了怎樣的世界！

快篩劑不足、價格昂貴、分配不公、利益輸送、緩不濟急、封禁言論，整個「快篩之亂」，就在這種荒腔走板的政策下反覆循環，哀哀生民，到底到哪一天才能掃盡陰霾、還我青天呢！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※