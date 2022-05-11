本土確診數逐漸攀升，政府的防疫政策迭遭批評。台灣民意基金會董事長游盈隆昨（10日）在臉書以「台灣兩年多防疫，成也阿中，敗也阿中嗎？」為題發表看法，認為此時的陳時中和兩年前疫情剛起時時判若兩人，反而是有「年羹堯」的樣子。此說法引發網友熱烈討論，「從來沒成功吧！跟年羹堯比差太多了」。

游盈隆昨指出，種種跡象都顯示，蔡政府決策官員這次嚴重低估Omicron病毒爆發力，造成對人民健康與生命的傷害，以及社會與經濟生活的全面衝擊，難辭其咎。針對陳時中的部分，游盈隆直言，相較於前副總統陳建仁虛心坦承政府準備不足，指揮官陳時中的態度卻霸氣外露，而且霸到毫無道理的程度。他認為此時的陳時中和兩年前疫情剛起時，幾乎全民都喜歡的那個阿中指揮官已判若兩人；此時的陳時中頗有年羹堯的樣子。

游盈隆說，陳時中應展現「以天下蒼生為己任，置個人禍福於度外」的非凡氣度、智慧與勇氣，虛心超越官僚行政體系的本位主義，充分反省檢討近期相關防疫作為與不作為的得與失、對與錯，才真正對得起國人，未來的路才能繼續走下去。

游盈隆的分析引發網友在本網、《LINE TODAY》等相關新聞底下熱烈討論，部分已有超過四百則留言，有人說「可以走了，還想市長」、「差太多」、「什麼亂七八糟的比喻」、「連年羹堯的一根毛都比不上 」、「跟年羹堯比差太多」、「要嘴皮比年羮堯厲害，其他怎麼比」。還有網友認為年羹堯是功高震主，「此人（陳時中）何來有功之說?」「老年是功高震主，老陳是啥？」