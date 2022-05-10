有學者預估今天單日確診數可能會破7萬，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午視察衛福部台北醫院急診分流情形及兒童就醫綠色通道後受訪表示，下午會再跟大家做報告，而未來單日可能破20萬嗎？陳說，「也不是沒有這可能，現在正積極準備」。

對於疫情各界有很多討論，陳時中說，他希望基於理性，不需要恐慌，Omicron在全世界都廣泛流行，所以每個人都要做好照顧自己的準備，如今天確診1000人可以靠政府社會幫忙，但若今是10萬人、百萬人，每人都要有自己該做的事情做好，防疫如同抗戰，每個人都要把自己保護好，保護好自己也是社會責任的一環。

中研院研究員何美鄉認為，現階段重點並非確診越少越好，而是「超額死亡」越低者，才是贏家，陳時中說，從清零走向與病毒共存，打疫苗跟感染都會形成防護力，整體防護力從這兩處來看，但要形成這樣防護力，社會要付出的大代價是多少？要看死亡情況。

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙則認為，6月應跟上國際腳步開放邊境，陳時中表示，台灣還是要看國內情況與疫情控制，然後參考國際經驗，並非跟著國際走，根據這樣經驗來設立最適合國內的防疫方式。