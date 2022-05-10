臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

快篩實名制上路，引爆「快篩之亂」。4大超商、美廉社、全聯、康是美與屈臣氏等8大通路昨日（9）起也開賣每劑180元的亞培快篩，不過買氣不如預期，引發熱議。對此，網友紛紛痛批價格太貴，更有人直言：「我寧願去排隊，染疫就染疫，反正政府已棄守，中獎也只是早晚的事！」

根據《中國時報》9日新聞指出，配合政府政策，4大超商、康是美、屈臣氏、美廉社昨日上午10時開賣亞培快篩試劑，每店配發50劑，每人限購1劑，1劑售價180元，但實地走訪超商卻發現，未如預期出現排隊人潮，甚至不到1分鐘就買到。

報導提及現場民眾受訪表示，雖然超商完全不用號碼牌、不到1分鐘就買到，相當快速且便利，但價格沒優勢，跟藥局5劑500元來比，價格相差近一倍，除非應急才會買。該民眾也質疑，亞培快篩劑是經由中央協調在超商等通路開賣，但為何價格比藥局販售的貴？

8大通路快篩沒人搶的消息，在網路掀熱議，其中單則連結更超過5000人按讚。網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「100已經夠貴了，還買180？盤子嗎？我寧願去排隊，染疫就染疫，反正政府已棄守，中獎也只是早晚的事！」「本來就該普發給大家都快篩當防疫物資的，還要限制排隊買，超不爽」、「5支差了400元，是當每個人民都月薪10萬嗎？都被政府徵收了，然後還要漲80塊，還真是好棒的政策！用人民的納稅錢徵收，然後還給通路賣180，真是好偉大的政府」、「建議一個賣350元，包準快篩陽性數量立刻減少，政府防疫有成」。