本土疫情大爆炸，引爆「快篩之亂」。民進黨立委高嘉瑜昨日（9）質詢主計總處主計長朱澤民、審計長陳瑞敏與疾管署副署長莊人祥，詢問他們「手上是否有快篩試劑？」朱首先回應「感覺目前身體很好，不用去搶快篩」，隨後卻突然補一句：「如果真的我也需要，剛才莊（指莊人祥）說他手上還有，我會跟他借。」讓高直呼是「神來一筆」。

立院財政委員會昨日排定快篩亂象專案報告，高嘉瑜一上台質詢，就問官員們「現在手上有快篩嗎？」朱澤民首先回答：「我目前身體感覺很好，所以我不會去搶快篩劑。」陳瑞敏接著回答：「沒有。」莊人祥則回答：「我太太有買，我先前也有買過，但是有用掉了。」

高嘉瑜強調，朱澤民已73歲屬高危險族群，還是建議手上要有一劑，朱則回應：「我身體好不用去搶。」不料朱突然補一句：「我個人認為我沒有必要我不會去，如果真的我也需要，剛才莊（指莊人祥）說他手上還有，我會跟他借。」

不僅如此，朱澤民話說出口後，為怕莊人祥遭質疑擁「特權快篩」，特別又再補一句：「我是跟他（指莊人祥）要私人的篩劑。」高嘉瑜昨晚在臉書刊出此質詢影片，文中強調，朱的回答堪稱「神來一筆」。