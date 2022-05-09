立委怨快篩太少被人罵 陳時中竟笑回一句 他傻眼了

衛福部長陳時中今（9）日前往立法院進行專案報告並備質詢，國民黨立委林為洲表示，新竹北埔、尖石本來沒有快篩實名制販售點，經溝通後好不容易開賣，但因為量太少的關係被罵，感嘆說「本來沒有也是被罵，現在有了也還是被罵」，結果陳時中竟回「這樣你可以了解我的心情了吼」，讓林為洲傻眼說「所以你要趕快提供足夠的快篩，努力一點啦」。

林為洲表示，先前向陳時中詢問快篩相關問題，得到「不要常常做」的答案，但許多民眾擔心有狀況，若沒快篩就無法保護家人，直言現在政府給大家的感覺是「沒快篩才來告訴我們說不要隨便做，這在國外不是這樣欸」。

林為洲透露，先前快篩實名制上路，但新竹北埔、尖石卻被漏掉、無販售點，他反應後經多方協調終於也開賣，結果因為每天只有78分的關係，害他被罵量不夠，感嘆說「本來沒有也是被罵，現在有了也還是被罵」。想不到陳時中聽完後竟當場笑出來，說「這樣你可以了解我的心情了吼！」

林為洲指出，沒有人會想將快篩囤積起來、沒事就戳鼻孔，會想買最主要的原因就是怕影響到家人，也怕在這時候跑醫院會浪費重症醫療資源，所以才要做快篩，確認沒事只是感冒就在家好好休息，「所以你要趕快提供足夠的快篩，這事很重要，你要鬆綁的必要配套就是快篩，努力一點啦！」