資深媒體人趙少康。（資料照/范揚光攝）

面對近期本土疫情延燒、快篩實名制排隊人潮、醫護人員抱怨負擔大等等狀況，資深媒體人趙少康日前在臉書批，「這樣的政府 怎麼還有人支持？」此話一出，引發大批網友回應，有人就說「一個字-騙」、「意識型態真的很恐怖..... 搞到已經無法分辨是非，沒有邏輯」、「死忠的還是死忠啊」、「世界怎麼跟得上台灣」。

趙少康7日在臉書表示，這個政府，要什麼沒有什麼，前年要口罩沒有口罩，去年要疫苗沒有疫苗，今年要快篩沒有快篩，確診暴增、醫護工作負荷和心理壓力瀕臨崩潰，要輕症隔離區沒有隔離區，馬上就會要病床沒有病床，要藥品沒有藥品。世界主要國家新冠肺炎疫情已經從高峰走往下坡，我們才正要開始爬坡，看了人家兩年，該做什麼？學也應該學會了吧？怎麼好像什麼也沒學到？

趙少康更進一步提到，「疫情越演越烈，確診及中重症、死亡的人數急遽暴增，這個政府已經傻眼沒招，防疫政策天天改，地方中央天天吵，這樣一個自大無能又無恥的政府，竟然還有人支持，真是讓人說不出是什麼道理。」

對此有不少網友湧入《LINE TODAY》相關新聞留言討論，有超過千則留言，很多人都認為「人民選出如此不負責任又無能的執政團隊」、「道理就是在野黨都太弱」、「還是有1450基本盤的」、「這個執政黨早就已經不行了」。但也有網友認為「第一、人家高峰期已經過了，我們才正要開始。第二、人家國家多少人口，我們才多少人口？」更有網友以一字總結：答案就是「騙」。