疫情狀況日漸嚴峻，快篩劑卻依然昂貴又稀缺，綠委高嘉瑜昨（9）日質詢時，希望政府能夠提供民眾至少1人1劑快篩，讓民眾有需要的時候都能夠使用，主計長朱澤民先表示，如此一來約需花費20億元左右的預算，卻也接著說「但是現在的問題不是經費的問題，而是要很快取得量的問題」。這讓高嘉瑜批「所以我們是有這個錢，而是沒有量！」

朱澤民、審計長陳瑞敏及衛福部等部會，昨日針對「各政府機關採購快篩試劑亂象」前往立法院財政委員會進行專案報告並備質詢。高嘉瑜質詢時首先詢問，政府預估要到何時才能確保民眾手上都至少有1劑快篩，衛福部疾管署副署長莊人祥指出實名制上路後，預估到5月20日前就能發放1000萬分，每戶家庭應該至少都會有1分。

不過高嘉瑜指出，就算政府一直呼籲不要囤積，但目前實名制快篩的問題是有時間去排隊的人就會一直去，沒時間去排隊的上班族就是永遠搶不到，而先前缺口罩時可以透過網路登記的方式購買，不需要特別排隊，為何現在快篩不能用同樣的方法執行；莊人祥則說會再進行規劃。

隨後高嘉瑜提到，國際上許多國家的政府都有免費提供快篩的經驗，詢問若要讓所有民眾都至少拿到1劑快篩，預估需要多少預算；朱澤民則說若以目前1劑100元來計算，預估需要20億左右的預算，「但現在的問題不是經費的問題，而是要很快取得量的問題」。

高嘉瑜聽完後當場表示「所以我們是有這個錢，而是沒有量！」高嘉瑜說，20億預算對政府來講真的不多，希望政府能夠快速將缺口補住，至少讓沒有時間排隊的民眾也能夠取得快篩劑。