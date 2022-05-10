年底桃園市長選舉，引發政壇關注。一份最新民調指出，國民黨台北市議員羅智強支持度24. 3%，雖略輸衛福部部長陳時中4.7個百分點，彼此距離卻已拉近，並勝過民進黨立委鄭運鵬。讓媒體人韋安盛讚，照此氣勢羅未來將能成黨內第一，更會讓陳時中的桃園市長之路出現變數。此消息掀熱議，大批網友驚呼羅智強「真的好強」。

韋安昨日（9）在臉書發文，刊出聯合行銷研究公司於本月3至6日，針對桃園市長選情所做民調，陳時中與綠營人士相較依然領先、排名第一，支持度依序為陳時中25. 5%、林智堅12. 0%、鄭運鵬11. 6%。但與國民黨立委魯明哲相比，已出現「逆轉」，變成魯明哲27. 6%，陳時中26. 3%。雖然羅智強仍以24. 3%比29. 0%，輸陳時中4.7個百分點，但已以25. 8%贏過鄭運鵬的22. 9%。

韋安直言，羅智強已扭轉自己被認為「很弱」的局面，在同一份民調中，已經由原本的第三，躍居為第二，這不僅掀起藍營巨變，也為陳時中轉戰桃園埋下變數；羅的民意支持在短時間內快速攀升，從此勢頭來看，更有可能在未來民調中，成為「黨內第一」。

對此，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「羅智強真的好強」、「真戰神！」「KMT現下就缺一個媒體高聲量，又敢戰肯戰的候選人，羅剛好符合要求」、「羅智強是藍營的重要資產與希望」、「陳部長，即使當砲灰，也要選喔！我在台北等你」、「陳時中還真好意思選市長？」