國民黨團告陳時中圖利 綠委反酸：看看支持度就知道

立法院國民黨團要求檢調儘速偵辦「高登弊案」，同時前往台北地檢署按鈴告發衛福部長陳時中涉嫌「圖利、瀆職」。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（10日）反酸，沒有證據在疫情期間趁疫謀亂、增加聲量，看看國民黨的支持度就知道，即使造成大家對指揮中心的不信任，他們也不會支持國民黨。

鄭運鵬表示，昨天很認真看了國民黨的記者會，國民黨團前總召林為洲也說「目前沒有圖利的具體證據！」若沒有具體證據，不知道記者會是什麼意思，國民黨團立委跑去監察院、地方法院提告，糟蹋指揮中心、陳時中，也不懂什麼意思。

鄭運鵬說，若有具體證據就去提告，都歡迎，這是立委的職責所在，國民黨自己人都知道沒有證據了，還整天找麻煩，這次快篩試劑廠商中也有大廠，它的營利事業登記中有食品、飲料也有零售雜貨的進口項目，是生產商也是經銷商，國民黨要挑毛病，卻不知道違法在哪？令人很遺憾。

鄭運鵬說，國民黨去年鬧疫苗，還組成地方政府採購團，要向跟中國、國際採購疫苗，國民黨鬧了半年，一劑疫苗都沒有替台灣爭取到，今年快篩試劑，國民黨也沒有為台灣爭取到更多又便宜的快篩試劑，「說這些都政治，但確實影響到人心。」造成指揮中心、民進黨很大的困擾。

鄭運鵬表示，國民黨同黨立委都認為沒有證據了，政治動作還那麼多，陳時中日後還要被檢察官、監察委員約詢，試問國民黨這樣做有道理嗎？做立委不是這樣做的，有證據全國會給予掌聲。

他痛批，沒有證據在疫情期間趁疫謀亂、增加聲量，看看國民黨的支持度就知道，即使造成大家對指揮中心的不信任，他們也不會支持國民黨，國民黨這幾年犯的最大錯誤就是「為反對而反對」，看到台灣有難就扯後腿。