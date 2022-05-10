民進黨彰化縣議員初選民調將在5月13日啟動，各個候選人搬來黨內大咖掃街造勢，爭取民眾支持，不過最近卻傳出有黨員對民調公司存疑。（民進黨彰化黨部提供／吳建輝彰化傳真）

民進黨彰化縣議員初選民調將在5月13日啟動，各個候選人搬來黨內大咖掃街造勢，爭取民眾支持，不過最近卻傳出有黨員對民調公司存疑，認為黨部選的民調公司都跟林佳龍、正國會有關係，咒罵黨部X你娘、垃圾，黨部主委邱建富今表示，為黨和協希望徹下文章，將先保留法律追訴權。

化名「劉建宏」的民眾在臉書貼文表示，黑箱黑箱黑箱，X恁佬民進黨彰化縣黨部、正國會，指出中央黨部給十幾家民調公司，但彰化只給四家抽籤，還說這三家民調公司都與林佳龍有關，大罵黨部就是賤，強調不會退黨要等著砲死這群垃圾。

邱建富表示，根據調查劉建宏目前任職於福興鄉公所秘書，對劉祕書行為感到錯愕與痛心，他解釋民調公司由黨中央遴選，彰化初選因升格初選延遲，與10多 民調公司協調後配和檔期，挑選出「山水」、「趨勢」、「典通」、「循證」共4家民調公司，過程可受公評。

邱建富說，這次縣內初選也只有一位正國會所屬的候選人，這種抹黑嚴重影響黨的形象，他希望能夠收回這些不實指控並公開道歉，為了黨的和諧將先保留法律追訴權，也呼籲支持者要保持理性，不要造成黨的困擾。

地方人士指出，劉建宏屬於新潮流派系，認為這種抹黑是有預謀，背後應有人指使，為了民調結果後鬥爭的起手式，過去向來是得彰化得天下，因此各個派系瞄準彰化，暗潮洶湧；而記者實際撥打電話到公所求證，不過劉秘書請假不在位置。