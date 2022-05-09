今年彰化警局就破獲不少富有異國風情的賭場，莊家及賭客都是外籍移工。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

今年截至目前彰化共取締32件非法賭博案件，就有職業賭場專門供移工及外配賭博。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化外籍移工將近6萬人，過去常有移工利用閒暇時間在宿舍聚賭，不過因為他們「來台灣很久了」，不僅在宿舍聚賭，還開起職業賭場，近年彰化檢警就破獲不少富有異國風情的賭場，莊家及賭客都是外籍移工，還有專營「越南樂透彩」的職業組頭，民眾認為逃逸外勞與罰則不高都是主因，賭客根本罰不怕也不怕罰。

彰化逃逸外勞主要出沒和美、伸港、工業區一帶，彰化警方今年緝賭查獲專營外籍配偶的職業賭場，就是在和美地區的偏僻鐵皮屋內，賭客清一色都是年輕外配，白天在家相夫教子，晚上則到賭場廝殺，專賭俗稱「妞妞」的紙牌賭博，查獲賭資逾10萬元。

另外以阮姓越南籍男子為首的「越南樂透彩」賭博，聚集不特定賭客簽賭，每注賭金最少僅需5元，透過「越南樂透彩網站(XSMN.ME)」每天開獎決定輸贏，若簽中任１個自選號碼即可獲得簽注賭金７倍的彩金，一個晚上就能獲利超過1萬5000元，不過最後男子才遭法院依犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月。

以阮姓越南籍男子為首的「越南樂透彩」賭博，聚集不特定賭客簽賭，每注賭金最少僅需5元，透過「越南樂透彩網站」每天開獎決定輸贏。(翻攝網站／吳建輝彰化傳真)

當地民眾表示，賭博的外勞通常都是在工業區，越南商店、路邊就能開賭，紙牌、骰子各式各樣，還常常吵架鬥毆，很多移工賭輸後就逃跑躲債，讓雇主找不到人，認為逃逸外勞與賭博環環相扣，相關單位應該要更重視。

彰化警方表示，近年取締確實發現不少莊家、賭客都是外籍移工，截至目前彰化共取締32件非法賭博案件，就有職業賭場專門供移工及外配賭博，加上科技進步，網路或line下注方式也越來越多，不過警方抓賭不會針對特定人士，只要違法一律依法究辦。

縣府勞工處則表示，彰化每年有將近2000名逃逸外勞，而逃逸原因有很多，可能是為了賺更多錢，或是想脫離現在老闆等等，賭博並非主因，而雇主應合法聘僱外勞，善盡外勞生活照顧的，避免觸法及發生外勞行蹤不明的情形。