台灣離岸風電第三階段區塊開發已啟動，今(9)日環保署召開「彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議，本案經環委決議，認為在鳥類監測、海纜鋪設影響評估不足下，本案闖關未果，補正再審。

本計畫風場位於彰化縣芳苑鄉外海，風場總面積約43.55平方公里，離岸最近距離約10公里，單機裝置容量約9-20MW等級，最大總裝置容量600MW，最多風機數量37座，優先規劃台中港為施工碼頭，整體施工期程約2-3年。

開發單位渢佑離岸風力發電股份有限公司籌備處表示，本風場已避開人工魚礁、中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍、彰化風場航道、飛航管制區及軍事管制區等敏感地區，也因為風場位於海上、相關陸上輸配電設施未涉及當地居民遷移、權益或少數民族之傳統生活方式，故無造成顯著不利影響。

彰化縣政府農業處代表說，之前能源局針對區塊開發有進行政策環評，當時決議內容提到「先遠後近」，即應優先開發航道外側的區域，本次案場卻在航道內側，環保署與能源局應討論本案是否符合政策環評的規定，白海豚與鳥類保育的因應對策應依照政策環評決議內容來處理。

環委李培芬指出，目前調查點位並沒有涵蓋海底纜線鋪設的位置，這樣對於鯨豚調查與保育目的都不合理，且本案對於鄰近風場與沿岸地區各季節鳥類飛行軌跡資料不足，應說明候鳥遷移飛行經過本風場的整體撞擊及風險評估。

環委程淑芬表示，針對保育類的中華白海豚，施工船隻來往和震動都緊鄰其棲地範圍，至今仍未看到科學影響評估。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，根據開發單位資料指出，109年11月至110年9月，總計執行30趟次鯨豚調查，共6次目擊鯨豚紀錄，趟次目擊率20％，當中無目擊中華白海豚紀錄，「鯨豚都是保育類，不是只有白海豚」！

本案經環評委員討論，開發單位應蒐集鄰近離岸風電開發計畫預定施工及營運期程規劃，分別就海纜施工及營運階段對於生態進行衝擊評估，並說明與其他風場聯合設立鳥類監測系統的執行方式，之後提出候鳥的撞擊評估與減輕對策，本案決議補正再審。