斯洛伐克國會外交及衛生兩委員會於本月26日首度同時通過決議，肯定台灣的防疫成就，並支持我國以觀察員身分參與今年第75屆世界衛生大會（WHA）。外交部今天表示，在WHA即將於下（5）月22日召開之際，斯國國會的相挺尤具意義，外交部表達歡迎與誠摯感謝。

斯洛伐克國會曾於去年後通過決議支持我國參與WHA，外交委員會再度通過決議挺台，文中特別讚許台灣與國際社會分享醫療資源及發揮人道精神援助烏克蘭的善舉。

此外，其衛生委員會也首度通過友我決議，肯定台灣過去兩年來防疫表現卓越，同時兼顧經濟穩健成長，並高度讚許我國捐贈國際口罩等醫療物資，並對烏克蘭提供人道援助。

外交部發言人歐江安表示，台灣與斯洛伐克是理念相近的緊密合作夥伴，在各領域交流合作密切；斯國國會大力挺台，更反映台斯友好關係不斷深化。2020年疫情爆發以來，對各國造成嚴峻挑戰，台灣與斯洛伐克分享交流防疫資訊、相互致贈口罩及疫苗等重要防疫物資共同抗疫，也展現民主夥伴相互扶持的精神。

上年10月外交部長吳釗燮、國家發展委員會主任委員龔明鑫率領「中東歐三國經貿考察團」分別訪問斯洛伐克，12月斯國經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）也帶領重要代表團來台訪問，充分展現台斯雙邊緊密的互動與友好關係。

本年迄今，歐洲議會已四度通過友台決議，呼籲保障台灣民主、關切台海及印太地區的和平穩定，並支持我國參與國際組織。歐盟會員國方面，除斯洛伐克外，英國、法國、德國、義大利、瑞典、丹麥、捷克、荷蘭、比利時、盧森堡等國政府或國會，也曾多次以不同行動表達對台灣的重視與關切。

丹麥國會今年3月也通過友我決議，支持台灣取得WHA觀察員身分；英國國會上、下議院分別以辯論及「動議案」方式，支持台灣參與WHA；瑞典外交部長林德（Ann Linde）在國會應詢時表示，瑞典政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO）各項抗疫工作，並以觀察員身分參與WHA等。

歐江安指出，外交部對歐洲理念相近夥伴對台灣參與國際組織所給予的有力支持再次表達高度謝忱，並重申樂願與斯洛伐克等國際民主夥伴，以及國際社會成員攜手努力，共同為全球人類衛生健康福祉貢獻心力。