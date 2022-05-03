全球離岸風電領導企業沃旭能源，3日舉辦線上典禮，慶祝全台最大規模、裝置容量達900MW（百萬瓦）的大彰化東南及西南第一階段離岸風場兩座陸上變電站，如期完工，並通電運轉。沃旭投資超過70億元的電力基礎設施統包工程合約，包含兩座先進的變電站主建築物，及一條長達3.7公里的電纜隧道，以確保通風良好，並給予傳輸電纜最高規格的保護。

沃旭4月底宣布大彰化西南第一階段離岸風場首座風機正式發電，大彰化離岸風場陸上變電站的建成，代表風場陸上工程已全數如期完成，這兩座世界級的陸上變電站，扮演著確保大彰化離岸風場穩定供應乾淨電力至台電電網的重要樞紐。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站，位於彰濱工業區，沃旭攜手攜手統包工程廠商，由台灣汽電共生公司百分之百轉投資之子公司星能公司共同完成，並落實離岸風電產業的品質、環境、安全及健康衛生（QHSE）最高國際標準。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，公司過去三年與星能及超過十數家在地承包商，攜手合作，將原本荒蕪的空地，打造成台灣首座符合離岸風電環安衛國際標準的世界級輸電中心。

沃旭陸上變電站在地供應商和承包商，包括星能負責大彰化東南及西南第一階段陸上變電站工程統包，台灣機電工程服務社、吉興工程顧問公司，均專責設計諮詢，中興電工負責開關設備，華城電機提供變壓器與配電盤，瑞助營造，興建陸上變電站建造工程，真毅營造負責箱涵建造工程，洋基工程專責陸上變電站機電工程，帆宣工程負責箱涵機電工程，程立工程負責電纜安裝鋪設，國介企業專責消防工程，巨國空調工程提供空調設備，建輝玻璃提供玻璃，高輝營造負責地下管路，精輝科技專責電子通信設備，及彰鹿預拌混凝土負責混凝土供應。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場兩座陸上變電站工程，展現公司培養在地供應鏈的努力和決心。其中，包括沃旭團隊和在地供應與承包商有超過八成以上的成員，都是來自台灣本地，這項工程直接與間接創造多達約1,000個工作機會，並創造超過170萬小時零工安事故的紀錄。

星能董事長蔡進發指出，公司與沃旭共同打造大彰化離岸風場陸上變電站及輸電系統，是公司首度將事業版圖拓展至離岸風電產業，對公司來說，是全面轉型的關鍵決策。