台中1對相處40年的夫妻，妻子因受不了老公賭博成癮，成天無所事事，某次她懷孕時，對方還出手毆打她，導致羊水破裂，胎兒早產，老公還多次懷疑她與陌生男子有染，辱罵她「紅杏出牆」等，並將她的內衣褲分類註記「這些性感內衣褲是外面勾引男人時穿的」，妻子不甘受辱，法院認為雙方已無維持婚姻可能判准離婚，可上訴。

據判決書指出，妻子主張結婚40年，但老公因婚後不務正業，經常隱瞞妻子跑出去賭博一直到清晨才回家，每過一段時間，老公便要求立刻籌錢來返還賭債，導致她時常覺得生計陷入危機，為扶養孩子，她從事手工業、保險業等，她還利用孩子上學期間，前往快餐店工作，下班後到夜市擺攤。

妻子控訴，她在懷孕期間且快要臨盆時，發現老公又跑去賭博，2人對此發生爭執，對方竟動手毆打她、撕破她衣物，導致羊水破裂，雖然沒有流產，但卻造成胎兒早產且營養不良，出生時體重僅2600公克。

老公除了沒有工作外，還成日疑心疑鬼，認為妻子於夜市擺攤與陌生男子有染，除了多次至夜市監視她，還以言詞羞辱她「紅杏出牆」，老公也懷疑她與快餐店老闆有染，並以羞辱的文字，在日曆上寫「不要臉」、「勾男人天理不容」，還將內褲分類，註記「這些性感內衣褲是外面勾引男人時穿的」等，種種羞辱讓忍無可忍，要求離婚。

台中地院法官審理時認為，老公有賭博惡習，妻子長年需支撐家中經濟，導致夫妻情感逐漸涼薄，互動不佳，婚姻關係早已生破碇，而老公還懷疑妻子有外遇之情，益見夫妻相處最基本之互信、互愛基礎全然喪失，故判准離婚，可上訴。

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