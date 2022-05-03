56歲陳美琦年輕時不顧家人反對嫁給大自己15歲的老公，婚後生下4個小孩，因老公健康狀況不佳，1家6口窩居在10多坪大的旅館套房，她更身兼4職扛起家計拉拔孩子長大，雖然曾後悔走入這段婚姻，但她說「女子本弱，為母則剛」，總是鼓勵自己和孩子要堅強與勇敢，獲桃園家扶中心推荐為全國自強母親。

陳美琦說，婚後第一個孩子出生時遭到公司遣散，後來孩子又相繼出生，日子過得更辛苦，她開始擔任超市大夜班職員，假日到餐廳打工，並將剩飯剩菜帶回家給家人吃，一家6口生活在10多坪套房長達14年，後來老公脊髓斷裂，還有糖尿病、尿道及膀胱結石，就醫積欠大筆醫療費，人生跌至谷底。當時好友介紹她申請低收入戶資格及家扶中心扶助，有了社福單位幫忙，一家人後來搬到空間較大的租屋處，暫時舒緩了緊繃的精神與經濟壓力。

陳美琦後來參加居家清潔課程，結束後成為居家清潔員，這份工作延續至今，她最高紀錄曾做3份清潔工作加上微商經營，爭取更多收入來源。她說，不受限於年齡認為自己不適合使用3C，反而更積極學習，讓自己勇於嘗試舒適圈外的工作機會，希望成為小孩們的榜樣。