彰化縣政府７日在芳苑鄉普天宮舉辦「2022國際海牛文化節」活動，現場有海牛寫生比賽、潮間帶體驗、親子闖關等，其中最受矚目還是海牛採蚵活動。（吳建輝攝）

「2022國際海牛文化節」有海牛聚繪著色寫生比賽、潮間帶生態體驗、親子藝遊闖關趣及產業推廣市集。（吳建輝攝）

紅樹林海空步道約有1028公尺，民眾能穿梭在1.8至2公尺的紅樹林間。（本報資料照片）

彰化縣政府７日在芳苑鄉普天宮舉辦「2022國際海牛文化節」活動，現場有海牛寫生比賽、潮間帶體驗、親子闖關等，其中最受矚目還是海牛採蚵活動，縣長王惠美致詞時表示，芳苑海牛文化已傳承百年，現在有在「上班」的海牛僅剩８隻，觀光協會已訓練出4隻年輕海年，期盼能讓海牛文化永續傳承。

芳苑鄉海牛文化近年在彰化縣政府積極推廣下，逐漸受到國人重視，60年代全盛時期，芳苑擁有超過400頭海牛，如今蚵農老化，加上新型的載運工具方便，讓鐵牛出現傳承危機，2020年當地還成立「海牛學校」，積極培育新海牛。

王惠美表示，「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，番挖指的就是芳苑，過去芳苑是很熱鬧繁華的地方，不過時代變遷，人口外移導致沒落，但豐富的自然文化資產，包括世界獨一無二的牛車採蚵，搭配潮間帶景觀與紅樹林海空步道，從自然生態到海岸景觀、還有普天宮的廟宇文化，都相當值得民眾到訪。

王惠美說，「潮間帶牛車採蚵」是自日治時期使用至今的漁法，2016年就登錄為珍貴無形文化資產，縣府也積極推廣保護這獨一無二的海牛文化，透過活動讓更多人體驗，進而吸引更多人來關心、重視並保護，還能帶動當地觀光發展，希望讓更多年輕人願意根留彰化。

縣府表示，「2022國際海牛文化節」有海牛聚繪著色寫生比賽、潮間帶生態體驗、親子藝遊闖關趣及產業推廣市集之外，也規劃民眾搭牛車到潮間帶體驗，近距離接觸蚵田生態之美，一同感受海口人的農村生活，探索芳苑漁村之美，透過海牛文化節，一同行銷芳苑漁產與觀光。