屏東鳳梨彩繪田，為國境之南增添繽紛色彩。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府與地方農民合作推出季節限定鳳梨彩帽活動，隨著採收期即將進入尾聲，目前僅剩屏東智慧農業學校旁，及185縣道南下22至23公里處，超過5萬顆鳳梨、7種顏色彩帽構成的美麗花海，欲打卡拍照民眾要把握機會，活動預計將於5月底結束。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，屏東智慧農業學校旁種植的鳳梨品種，是前年剛發表的新品「芒果鳳梨」，果體呈短圓筒、果實及葉片較小、果肉有淡淡芒果香，鳳梨隱身彩帽下，變身鮮豔彩虹花海，總能吸引路人目光。

另位於185縣道南下22至23公里處田區則全是金鑽鳳梨，當地視野開闊，從大路觀往水門轉運站方向前去，繽紛鳳梨花海突然映入眼簾，往往讓開車或騎車經過民眾忍不住停下拍照。

鄭永裕說，今年2月中開始，縣府攜手縣內5家鳳梨生產合作社及休閒農場，陸續在185縣道沿線及高樹市區共7處田區，替近26萬顆鳳梨戴上不織布彩帽。

彩帽顏色鮮豔，宛如盛開鮮花，受到許多民眾好評，稱它為「彩虹鳳梨田」，直呼美麗程度不輸日本北海道富良野花海，搭配縣府3月起推行的185沿山旺來雙層巴士，已是乘客口耳相傳的拍照美景。

鳳梨彩帽屬於季節限定活動，隨著5月底採收進入尾聲，活動將告一段落，鄭永裕指出，今年首度嘗試在背靠大武山、丘陵上、山谷中及學校旁添上色彩，形成多元地景藝術風貌，帶給遊客不同的驚喜。

地方民眾直言，在大武山映襯下，鳳梨彩帽田宛如大地畫布，吸引絡繹不絕遊客拍照打卡，提升屏東鳳梨產業知名度，也替185縣道及高樹市區帶進更多遊客，成功促進在地觀光及農產品行銷。