民進黨競逐2022年縣市長選舉，恐因疫情打亂人選布局，參選台北市長呼聲極高的衛福部長陳時中，也受到不小波及。不過，資深媒體人韋安分析近日聯合行銷研究公司公布的桃園市長民調後指出，長期來看，陳時中仍是民進黨在北桃兩地的最強人選，他更預估，陳時中參選台北市長的機率在8成以上。

韋安今天(10日)在臉書表示，雖然由於這波疫情海嘯，陳時中的民意支持度有顯著下跌，在桃園市的最新民調，由大幅領先變成小輸藍委魯明哲（魯27. 6%，陳26. 3%），但長期而言，陳時中仍是民進黨在北桃兩市的最強人選。

同時，韋安也提出3點分析說明：

一， 目前的防疫亂象，使得綠營支持者暫時不表態，但當1、2個月疫情過去時，陳時中的民調還是會反彈。

二， 綠營其他派系趁著疫情之亂，開始以各種民調策略打擊陳時中的聲勢，但黨中央支持陳，新潮流也不願其他派系搶食台北市的政治版圖。

三， 雖然有快篩試劑之亂，只要在短時間內補足，被爆料的種種採購問題，沒有涉及明顯違法，民眾的怨氣也不會長久。

韋安還認為，年底的台北市選舉，最終還是藍綠基本盤的對決，陳時中參選的機率，仍然在8成以上。