「健保部分負擔新制」15日就要上路，不過高雄市醫師公會認為此刻是疫情高峰、醫療量能緊繃，若推行部分負擔新制，必定造成醫療院所困擾及弱勢患者負擔，呼籲衛福部延後新制至2023年1月再施行，讓全民專心面對疫情。對此，衛福部長陳時中表示，會考慮延後實施。

高雄市醫師公會開出第一槍，呼籲中央審慎思考15日健保部分負擔新制上路時間，衛福部長陳時中今表示，外界已經開了很多槍，由於5月中正是疫情高點，推動新制可能不是很適合，預計今明兩天還會討論再定案，朝延後實施的方式進行，5月15日是我們疫情正處於高點，在疫情高點推動新的制度可能不是很適合，大家不管是工作、金錢的負擔會太重。

衛福部上月公告部分負擔新制，藥品依醫療院所層級收取200～300元，慢箋首次亦同，但第2、3次免收；區域醫院、醫學中心急診部分負擔中，較危急的1～2級少收100～150元，4～5級則多收250～300元；

另民眾赴診所做檢查，1000元以下免費，超過則收100元，而地區醫院逾500元依定率收取，至多收100元，區域醫院、醫學中心依是否轉診收150～400元。