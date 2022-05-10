台北市政府為快篩劑摃上中央，北市府發言人陳智菡昨譏諷，指揮官陳時中「電話通了、腦子沒通」，陳今視察衛福部台北醫院急診分流情形及兒童就醫綠色通道後受訪表示，請地方政府正式來文，講太多口水沒意義，4日做需要快篩需求量調查，北市報需求12.5萬，5日報現有庫存18萬，6日通知他們可配發73萬，9、11、13日分三批交付北市，要北市若覺得還不夠趕快再來報。

對於4大超商、藥妝店昨開賣亞培快篩劑，一劑180元被嫌貴，陳時中說，這是市場機制，會盡量讓實名制快篩劑能盡速供應；對於前副總統陳建仁向英媒坦承，台灣快篩劑準備不足，陳表示，「會逐步會到位，大家都在努力。」

立委高嘉瑜則建議快篩可以比照先前的口罩網路實名制，採用預約定購，這樣民眾就不用聚集排隊，陳回應，網路訂購也要一周，一周後再買快篩高峰期就到了，等制度方式建立好，已差不多到了滿足點。