陳建仁受訪認缺快篩 綠委讚許：陳建仁就事論事

前副總統陳建仁日前接受英國《衛報》訪問時坦承政府先前並沒準備足夠的快篩試劑，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10日）表示，凸顯出陳就事論事，無論在接受外媒訪問或任何場合時，該提出建言時也不會迴避。

鄭運鵬表示，陳建仁講話一向都不政治，與蔡總統搭檔參選2016年時，談話也並非為了選舉，並不認為他的談話是為了選舉；此外，若要認定是為了選舉，他未來也一定是代表民進黨，反而凸顯出陳就事論事，無論在接受外媒訪問或任何場合時，該提出建言時也不會迴避，這是大家喜歡陳的地方。

鄭運鵬也說，快篩試劑確實有1周排隊的狀況，當疫苗覆蓋率提高後慢慢還是要跟國際接軌，開放過程無論準備再多都會造成人心焦慮，以前也排過衛生紙、物資到如今的快篩試劑，準備就算再多一倍，也還是排隊。

國際媒體很關心台灣防疫是防疫模範生，這段時間若多準備一點，大家排隊就排少一點，這段時間過去，進口快篩試劑到貨後，很快可以恢復秩序，他舉例，昨天開賣高於100元的快篩試劑，也沒有看到排隊，有時候是價格、恐慌的問題。

鄭運鵬表示，尤其在北台灣疫情緊張之際，大家排隊買快篩試劑可以理解，但是準備得再多，大家還是排隊，不可能無限供應，口罩實名制一開始也是這樣，縮短民眾恐慌的時間及供應量充足的時間，這是指揮中心和行政院目前該做的事情。