疫情升溫，快篩試劑一劑難求，基隆市長林右昌7日忍不住向中央喊話，呼籲改變現今快篩試劑實名制販售的方式，否則只是搞「齊頭式平等」。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（9日）回應，政府在有限資源下第一波分配，一定依據人口數比率去分配，第一波公平分配是合理的。

立法院民進黨團今（9日）舉行記者會回應輿情，關於林右昌向中央喊話，全國每間合約藥局每天只配78盒，完全沒有考慮到地方實際狀況與需求，只是搞「齊頭式平等」，鄭運鵬表示，依據台灣盛行率分布，雙北、基隆、桃園占全台超過50％，確實確診人數比較多，但快篩試劑並非是藥、疫苗。

鄭運鵬表示，政府在有限資源下第一波分配，一定依據人口數比率去分配，給少了國民黨執政縣市也會跳起來，民進黨執政縣市也會建議要多一點。

鄭運鵬也說，有些縣市兩年前已經知道自己該準備，以高雄市政府為例，1月至4月採購5200萬餘元，算是各縣市中最高的，高雄市政府又有高雄港，市府採購比較高，新北市人口是桃園市2倍，桃園市卻採購800餘萬元，新北市僅有約460萬餘，可見得新北採購就已經遠遠不及桃園市。

此外，台北市政府僅採購53萬餘元，跟中央要了13萬劑快篩試劑，中央給了70多萬劑快篩試劑，也是中央支援台北，在快篩實名制、有限資源狀況下，一定要公平，接下來若1億劑穩定供貨，另外還有超商通路，若地方財政有不足的地方、熱點等會再建議指揮中心處理，不會有黨派問題，第一波公平分配是合理的。

鄭運鵬也提到，中南部疫情確診率低，有些人把健保卡寄到中南部給親友幫忙買，有些地方是賣光了，民眾購買後再寄回北台灣，希望大家互相理解，若有剩下賣不完的時候，指揮中心會再另一波合理分配。