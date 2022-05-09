外媒報導台灣放棄新冠清零，確診病例暴增。

英國《衛報》（The Guardian）9日報導，在Omicron海嘯下，台灣放棄清零轉而推行的「新台灣模式」防疫策略，在許多方面都算成功，不過當中仍有許多問題，尤其民眾大排長龍還買不到快篩，報導甚至描述一名婦人買到快篩後興奮到跳起來尖叫的畫面，前副總統陳建仁受訪時坦言快篩試劑準備不足。

《衛報》指出，台灣原本是新冠清零政策的典型代表，順利挺過2021年的Alpha及Delta疫情，不過面對Omicron海嘯來襲，台灣政府已認定清零政策不適用，轉而推動「與病毒共存」。

陳建仁受訪表示：「這是對的決定，也是我們必須做的決定。」他說自2021年11、12月多國出現Omicron確診潮時，當時他與其他學者就建議政府要開始轉向與病毒共存，而中央流行疫情指揮中心也決定，待追加劑覆蓋人數達40-45%後就推動政策，只可惜「病毒從不等人」，Omicron於3月就開始亂竄社區。

在此之前，香港、中國大陸也奉行清零政策，香港徹底失敗了，大陸多城重新封城，台灣走自己的路，推出「新台灣模式」。所謂新台灣模式，指的是承認無法阻止Omicron散播，但會試著拉平曲線。

台灣確診數持續暴增，專家預估3周後進入疫情高峰，最終恐有多達350萬人確診、1.6萬人死亡。儘管如此，疫情指揮中心仍持續鬆綁防疫規範，取消實名制、縮短居隔時間，但仍要求民眾要戴口罩、盡量遠距上班、減少群聚，出現症狀就快篩，並且仰賴民眾自主通報、居家隔離。

新台灣模式有效嗎？報導指出在很多方面來看是有效的。陳建仁指出，台灣新冠死亡率仍非常低，低於0.2%，今年以來有66人病歿，全台34.5萬確診者中共有900多人病歿。

另外，99.75%的Omicron病例為輕症或無症狀，居民生活及企業運作如常，沒有封城，也沒有恐慌。

另一個觀察點是，由於提前結束所有確診者強制住院的政策，因此醫院並沒有超出負荷，截至6日，醫院ICU病房使用率為44%，台北為62%。

藥局販售快篩試劑。（圖／路透社）

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，台灣將患者從醫院轉出去確實非常成功地減輕醫院壓力，但他擔心仍不足以應付這波疫情，敦促地方與地區服務進一步整合，降低醫院人潮。

確診數暴增也讓政府被批評只是被動應變而非主動採取預防性措施，顏慕庸形容現在的狀況是「手腳跟不上大腦的指示」，「政府沒有提前計畫與Omicron海嘯共存的程序及準備。」

《衛報》也點出台灣目前防疫政策的其他問題，包括規定幾乎每天都在變、行政體系溝通失敗導致2歲男童延誤送醫喪命、移工面臨不平等的防疫規定、最年長及最年輕族群疫苗接種率偏低、醫護工作負擔過重、人手不足、防護設備不夠等。

對此陳建仁表示政府正在處理醫院面臨的問題，但也坦言並未準備足夠的快篩試劑，甚至現在仍不足。

《衛報》也描述台灣民眾在藥局前大排長龍等待買快篩的景象，藥師說目前店裡只剩4組，隊伍中前4名顧客表示並不是來買快篩的，排在第5位的婦人聽到後高興到跳起來尖叫。

面對民怨四起，中央今日開放四大超商在內等零售通路讓民眾購買快篩試劑。