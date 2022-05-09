本土疫情在8日這天出現降溫，新增個案數比7日還少，不再是單日20%的驚人成長。不過5月以來累計破24萬例，醫療量能瀕臨崩潰，毫無樂觀本錢。醫師警告，若參考紐西蘭疫情發展，接下來的高峰期，台灣恐怕單日20萬人確診，「沒準備好會瘋掉」。

8日的數字雖略降，但中重症個案達118例、12人死亡，這兩項指標數字雙創新高；逾百例中重症也被專家視為警訊。醫界發出警告，參考國外疫情發展，Omicron從開始到真正爆發，約10至15天，接著穩定一段時間，才會開始下降。

面對每天數以萬計的確診者，以及大量因快篩陽性衝去篩檢的民眾，國內醫療體系正面臨崩潰。中央流行疫情指揮中心雖喊出輕、重症分流，呼籲輕症者待在家裡，仍擋不住民眾預期心理恐慌。

根據《蘋果新聞網》報導，衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬認為，指揮中心估疫情5月下旬達到高峰的說法有點樂觀，他以新加坡為例，該國花了5個月才穩定疫情；參考同為海島氣候的紐西蘭，換算人口數後，高峰期單日確診恐達20萬人，「要是沒準備好，台灣人會瘋掉」。