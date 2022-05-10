民眾黨立委蔡壁如。（本報資料照片）

日前確診的民眾黨立委蔡壁如，今（10）日已進行第5天的居家照護，她在臉書透露「覺得我快發瘋了！」蔡壁如強調，雖然她也支持共存，但衛福部長、指揮中心指揮官陳時中卻選擇在短時間內讓確診人數「快升快降」，直言「是不是為了陳時中自己7月投入選舉的打算？有一句話叫『司馬昭之心路人皆知』！」

「我在家隔離五天，我都覺得我快發瘋了！」蔡壁如今日在臉書表示，沒有人不想回到疫情前的日子，過正常生活，但她認為如今想脫下口罩有3個必要條件，第1是第三劑疫苗及老人疫苗普及率須達8成以上；第2是要有足夠的快篩試劑和口服藥；最後第3點則是達到一定程度的群體免疫。

蔡壁如表示，在這3點條件中，現在台灣最急迫的是備齊足夠的快篩試劑和口服藥。她批，陳時中現在的作法，是想要在一定時間內達到快速染疫、快速下降確診人數的「快升快降」模式，直言「是不是為了陳時中自己7月投入選舉的打算？有一句話叫『司馬昭之心路人皆知』」。

蔡壁如說，現在的執政黨就像是一隻大怪獸，想要怎麼做就怎麼做，在野黨已淪為「狗吠火車」，「要監督和阻止不當行政措施，必須全民一起來」。

蔡壁如強調，贊成共存不代表要放棄防疫，要共存應該發給人民可以和病毒對抗的武器，有足夠且隨時可以使用的快篩試劑，民眾才能安心。蔡壁如表示，沒有人喜歡每天捅鼻子，如果不是為了保護所愛的人不受病毒之苦，可以不篩當然就不篩，並意有所指地說「不篩就是陰，不是嗎？還是說，陳時中也是這麼想的？」