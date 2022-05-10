中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午視察衛福部台北醫院急診分流情形及兒童就醫綠色通道，有民眾高喊：「要加開篩檢站」，陳回應，「沒有加開不加開問題，地方要需求就開，有辦法跟補助計畫，部北也是醫院本身依需求自己開設。」他希望地方政府能多開篩檢站，如有需要不排除中央來開，不過那不是徹底解決問題的方式，還是要分層負責，地方如量能不足，需要中央幫助，會評估加以幫忙。

陳時中說，之前的Alpha、Delta病毒，致死率相對高，要集中力量在照顧新冠肺炎病人，現在Omicron相對致死率低、正常醫療反而相對高，怎樣適當分流，不能讓新冠肺炎壓跨本來的醫療量能，是階段最重要的事。

部北現在一天PCR採檢量能2000多名，相當驚人，陳時中說，若讓這些人都到急診室，急診當然塞爆了，急診業務無法進行，現在規畫在戶外讓採檢量能得到滿足，正常急診病人去急診室，分流井然有序，值得其他醫院參考。