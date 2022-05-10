本土已連續11天破萬例，醫療量能緊繃，中天氣象主播戴立綱近日深夜開車經過台大醫院時，發現仍有不少救護車正在排隊進入醫院，急診室外也有不少等叫號的病患，他默默地為醫護人員打氣，同時感嘆醫療量能超負荷，「坐辦公室的官，一定不知道」，引發網友熱烈討論。

戴立綱9日凌晨在個人臉書指出，凌晨零時30分開車經過台大醫院急診部，看到一台台救護車排隊等待進醫院，急診室外也還有等候叫號的病患，醫護人員用擴音器叫號的聲音，劃破寧靜的夜晚。

急診室外也有不少等叫號的病患。（圖／翻攝自戴立綱臉書）

戴立綱也發現，台大醫院周邊的垃圾桶也用大型麻布袋封閉，疫情爆發，醫療量能超負荷，令他感嘆，「坐辦公室的官，一定不知道」，並向醫護喊話，「醫護人員加油！願大家平安！」

不少網友看了也有感而發，「醫護人員辛苦你們了」、「病毒無情、政府無能、百姓無奈啊」、「願大家都能平安渡過疫情」、「怎麼變這樣？什麼超前部署啦，累垮的是醫療人員」、「到底是什麼樣的政府讓人民受這些苦」、「偉大的醫護人員給你們90度鞠躬說謝謝！與100個掌聲你們辛苦了！希望快快渡過非常時期，黎明即將來臨！加油！」、「辛苦了，大家一起加油，當官不知民間苦，執政者全給權力與利益蒙蔽雙眼」。