衛福部昨深夜通知指揮官今上午將視察新莊區台北醫院，新北市長侯友宜上午慰勞防疫車隊時表示，他未接獲衛福部通知，不過拖了一個多月，部長總算到第一線來了，這一個多月民怨沸騰、人民水深火熱，有時候建議不是部長來，行政院最高層更該到第一線看，且要經常來，第一線問題解決才是解決問題，中央要早點聽到地方的聲音。

侯友宜說，疫情一開始他就跟部長說過，第一線有很多問題、民怨，都是第一線公衛醫療行政夥伴在處理，尤其新北在浪頭上，發現問題都會跟部長報告。

侯友宜說，他3月份開始講，現在5月一個多月了，部長總算聽到了，今天行程雖然沒有通知他，不過來了總算是好事，但侯質疑中央，在這一個多月中，有沒有看到Trace系統沒有辦法做好改善？有沒有看到法傳系統去年到現在也沒多大改善？才會造成居家照護通知3天才會啟動的問題。

侯友宜說，問題他以前都跟部長說過，部長知道要改善，但速度不夠理想，今天部長經過一個多月來了，但這一個多月民怨沸騰，人民水深火熱，有時候建議，不只是部長來，中央行政院最高層該關心負責的人，更該到第一線看。

侯友宜說，包括法傳系統、法定傳染病都是中央權責，地方沒有權責，卻都要面對這些問題，反映給中央，希望快速做好改變，不然就要經常到第一線來，這次部長來是好事，但總是早一點聽到底下的聲音早一點解決，就能讓民怨紓解。