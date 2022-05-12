梅雨季鋒面開炸前夕 大雨特報來了！11縣市警戒 13:332022/05/12 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大雨特報。（圖／翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今針對12縣市發布大雨特報，雲林至臺南、南投地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。 大雨特報：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣。 雙利空夾擊！央行總裁楊金龍鬆口下修 全年GDP恐不保4 首波梅雨鋒面報到 雨彈炸4天 低溫探16度 #大雨特報 #下雨 #梅雨季 #鋒面 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際護師節 賴清德：每位護理師都是台灣防疫英雄 10:142022/05/12 政治 台灣之星斷訊減收月租5％ NCC要求：下期帳單直接抵扣 12:132022/05/12 財經 上海續封城 國產車復工落空 04:102022/05/12 財經要聞 練鴻慶快評》中央沒超前部署還怪地方 11:362022/05/12 快評 海納百川》美國的算計一點不模糊（賴榮偉） 06:002022/05/12 海納百川 確診孕婦多！指揮中心擬納2條件 未滿36周孕婦可住院 12:312022/05/12 生活 索尼看壞手機市場：估年減5～10％ 04:102022/05/12 產業．科技 李秉穎：防醫療崩盤 居隔3＋4可改回10＋7 04:102022/05/12 生活新聞 滙豐總行進駐台北101大樓 強調持續在台深耕 11:262022/05/12 財經 拜登將與東協領袖舉行峰會 美官員：台灣在議題之列 06:022022/05/12 國際 台灣防疫最大弱點曝光 越危險的人反而越不怕 12:042022/05/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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