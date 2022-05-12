對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今針對12縣市發布大雨特報，雲林至臺南、南投地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

大雨特報：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣。