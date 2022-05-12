2020年新冠疫情剛爆發，美國各州需要大量的呼吸器，一位州長說，「每州都在自行採購，這就像50州在eBay上競標一台呼吸器………多沒效率啊！結果出價最高的是聯邦政府，導致呼吸器的價格飆升。」

這位州長認為正確的作法，應該是聯邦政府全權負責採購，然後根據需求，配發給各州。當年的川普總統則說：「美國是聯邦國家……人民與各級政府如果感到危機，本來就該自己先設法自救」，於是讓各級政府相互攔截訂單、爭搶物資，但許多地方政府的訂單，在交貨前又被聯邦給「強行截胡」。

把呼吸器換成快篩，一模一樣的劇情正在台灣上演，連川普的藉口都跟民進黨很類似。台北市府被爆刪除28億元防疫預算，理由是因為「很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理」。結果衛福部快篩準備不足，民進黨說錯在地方，是台北市長柯文哲沒有「超前部署」，先用市政府的預算採購囤貨。

但回想那位美國州長的話，讓台灣22縣市競標採購快篩，是正確的嗎，不僅無端推升價格，也讓財政困難的縣市難以買到。台北市是首善之區，要砸錢把快篩「買起來放」，不是太困難；但快篩的總數有限，台北市買得多，其他縣市就買得少甚至買不到。

將心比心，台北市民當然會希望市府囤積足夠的快篩，但站在台灣的角度，這樣做不見得是最好的。快篩不足，當然是中央的責任。

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