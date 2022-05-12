本土疫情炸鍋，許多醫院與診所都被快篩陽性的人塞爆，對此，胃腸肝膽科醫師張振榕分享，一位婆婆喉嚨痛跑到門診就醫，詢問對方是否也有腸胃不適的問題，結果對方卻從包裡掏出一支檢驗結果為陽性的快篩，說是兒子昨天晚上幫她做的檢查，讓醫師看了直接傻眼。

醫師張振榕昨在臉書發文表示，一位婆婆喉嚨痛就醫，他詢問對方腸胃是否也有不舒服，對方沒有回答，反倒是說「我兒子昨天晚上要帶我去醫院啦！兒子在家有幫我做檢查，我看不太懂你幫我看一下。」接著就從包包裡掏出一個兩條線的快篩給他，讓他當場傻眼，內心忍不住吶喊「婆婆，可以不要散播病毒散播愛嗎？」

張振榕透露，當下他立刻請婆婆打電話給他的家人，請家人趕緊開車來送他去醫院PCR採檢，結果這位婆婆最後好像還是跑去搭公車了。所幸他們看診的時候都是戴N95面照與隔離衣，但呼籲大家快篩陽性請勿搭乘大眾運輸。

貼文引起網友討論，「老人家看不懂就算了，請問她兒子在幹嘛？」、「瞬間細胞死掉好幾百萬」、「這真的嚇死人了」。不過，也有網友替婆婆緩頰說，也許快篩試劑早就過了15分鐘的判讀時間，從一條線變成了兩條線，因此可能有些不準，所以婆婆的兒子昨晚才沒有趕緊帶她去PCR採檢。