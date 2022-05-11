2022全國大專校院運動會今天（11日）進入最後一天賽程，雨神也來參一腳，在溼涼的天氣下，田徑選手們奮力衝刺，公開女生組跳遠國立體大向嘉莉以6公尺12個人新高成績奪金，距離杭州亞運達標只差8公分。

「這次全大運在自己學校辦，其實我壓力很大，因為想幫學校留下金牌！」賽後向嘉莉說，她坦言，為學校爭金的壓力大過一切，甚至賽前一天還哭了，「過去兩年全大運我都是銀牌，這次真的很想在主場拿金牌。」

由於現場雨勢綿綿不斷，沙坑變得比較硬，加上幾周前慢跑訓練時膝蓋有點痠痛，今天第3跳右膝有點弄到，「沙坑因為吸水變硬後對膝蓋比較有影響，還好沒有大礙，這幾天防護員也幫我把膝蓋筋膜糾結在一起導致疼痛的狀況舒緩，這次全大運成績還可接受，重點是我有完成突破個人最佳及獲得金牌。」向嘉莉之前個人最佳是6公尺06，於去年全運會創下。

杭州亞運因為新冠肺炎疫情延期，也給向嘉莉有更多時間拚亞運達標，「全大運賽前練習還跳出過6公尺15，給了我信心，接下來繼續努力。」