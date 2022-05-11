聽障田徑女將許樂在第24屆巴西南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會，先於女子100公尺奪銅後，台北時間11日在女子100公尺跨欄再傳捷報，在當地大雨的天氣下一馬當先，以13秒91破大會紀錄佳績摘金，也是中華巴西聽奧代表團本屆首金！

現年19歲的許樂在2歲時父母發現她在聽覺上似有障礙，附醫檢查後證實先天性重聽，爸媽鼓勵女兒透過運動培養自信和健康體魄，她就此踏上田徑之路，就讀台中市大業國中時期就在國內分齡賽事屢創佳績，念新民高中後，參與2020年新北市全國田徑錦標賽創下的13秒19秒成績，更是世界聽障女子100公尺跨欄紀錄。

參加巴西聽奧之前，許樂今年4月在全國身心障礙運動會女子田徑包辦8面金牌，展現強大的實力，巴西聽奧在為中華隊拿下1金1銅，她表示，很感謝中華奧會主席林鴻道以及財團法人體育運動發展促進基金會的栽培，激勵她跑出這個成就。

2019年全中運許樂成績約15秒多，在林鴻道和夫人多次鼓勵，無論是見面關懷或實質贊助，讓她逐漸強化實力，成為運促會裁培選手成功的例子。

本屆巴西聽奧中華代表團目前累積1金4銀5銅，接下來網球項目也有望追加獎牌。