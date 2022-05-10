第24屆巴西南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會，繼射擊男、女10公尺空氣手槍分別拿下銅牌及銀牌後，射擊女將高雅茹10日在擅長的25公尺手槍項目，為代表隊進帳銅牌，目前累積2銀5銅。

高雅茹先以資格賽排名第3的成績晉級決賽，決賽階段一度居前兩名的領先位置，可惜在第3輪中發生失誤、落居第3，奮戰至終場仍為中華代表團獲得1面銅牌，中華聽障射擊隊結束在本屆賽會的所有比賽，共拿下1銀2銅以及一個第4名的佳績，其中高雅茹本屆個人獨獲1銀1銅，是繼2009年台北聽奧以來，個人二度在單屆賽會斬獲兩面獎牌。

網球場上，中華隊兩名女將林家文及何秋美繼續挺進，女子單打賽事雙雙告捷、前進4強，林家文同日力戰兩場，與王俊偉搭檔的混雙賽事也順利晉級4強，網球隊將齊心協力朝金牌戰邁進。

保有國內多項聽障短距離及跳遠紀錄的聽障田徑好手王世偉，在男子跳遠決賽跳出個人生涯最佳的表現，以7公尺08成績打破自己保持的全國聽障男子跳遠紀錄6公尺95，拿下第4名；女將簡綾圻也在女子跳遠資格賽以4公尺75成績順利晉級決賽。